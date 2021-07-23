Астронавт Песке из космоса пожелал удачи всем дзюдоистам на Олимпиаде

ТАСС, 23 июля. Французский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, обладающий черным поясом по дзюдо и находящийся на борту Международной космической станции, сравнил победу на Олимпийских играх с полетом в космос и пожелал всем дзюдоистам удачи на стартующих в Токио Играх. Комментарий астронавта приводит пресс-служба Международной федерации дзюдо.

"Я являюсь обладателем черного пояса по дзюдо. На протяжении всей моей жизни ценности этого вида спорта всегда были мне полезны, - сказал Песке. - Стать космонавтом - это одно и тоже, что завоевать золото по дзюдо, ведь это требует страсти и многих лет тренировок. Желаю вам удачи на предстоящей Олимпиаде".

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио 23 июля и начнется в 14:00 мск. Дзюдоисты начнут свое выступление на Играх уже 24 июля.

Песке 43 года, в 2016 году в качестве бортинженера экипажа космического корабля "Союз МС-03" он совершил свой первый полет. В апреле 2021 года француз вошел в состав экипажа Crew Dragon, которому предстоит провести на орбите около шести месяцев.