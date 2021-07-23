{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Астронавт Песке из космоса пожелал удачи всем дзюдоистам на Олимпиаде

Француз является обладателем черного пояса по дзюдо

ТАСС, 23 июля. Французский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, обладающий черным поясом по дзюдо и находящийся на борту Международной космической станции, сравнил победу на Олимпийских играх с полетом в космос и пожелал всем дзюдоистам удачи на стартующих в Токио Играх. Комментарий астронавта приводит пресс-служба Международной федерации дзюдо.

' Judo/YouTube'

"Я являюсь обладателем черного пояса по дзюдо. На протяжении всей моей жизни ценности этого вида спорта всегда были мне полезны, - сказал Песке. - Стать космонавтом - это одно и тоже, что завоевать золото по дзюдо, ведь это требует страсти и многих лет тренировок. Желаю вам удачи на предстоящей Олимпиаде".

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио 23 июля и начнется в 14:00 мск. Дзюдоисты начнут свое выступление на Играх уже 24 июля.

Песке 43 года, в 2016 году в качестве бортинженера экипажа космического корабля "Союз МС-03" он совершил свой первый полет. В апреле 2021 года француз вошел в состав экипажа Crew Dragon, которому предстоит провести на орбите около шести месяцев.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
Гендиректор "Уфы" рассказал, когда новичок клуба из мини-футбола может дебютировать в РПЛ
Бывший игрок мини-футбольной команды "Новая генерация" Эгаш Касинтура стал игроком уфимского клуба 23 июля
Читать полностью