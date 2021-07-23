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XXXII летние Олимпийские игры

В Узбекистане назвали причину замены 46-летней Чусовитиной в качестве знаменосца сборной

В Национальном олимпийском комитете Узбекистана считают, что для спортсменки участие в церемонии открытия Игр будет слишком утомительным

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Руководство Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана считает, что для Оксаны Чусовитиной участие в качестве знаменосца в церемонии открытия Олимпиады будет слишком утомительным, из-за чего было принято решение заменить ее. Об этом сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Ранее Чусовитина сообщила ТАСС, что не была уведомлена о причине своей замены в роли знаменосца. Первоначально планировалось, что флаг Узбекистана понесут Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров. Церемония открытия началась в 14:00 мск.

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"Участие в церемонии открытия занимает много времени, необходимо на протяжении большого количества времени стоять на ногах, а затем поздно возвращаться в отель. Чусовитина примет участие в отборочном турнире 25 июля, а Батуров - 29 июля, в связи с этим было принято решение о смене знаменосцев. Нашими знаменосцами станут боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова", - говорится в сообщении НОК Узбекистана.

В 2016 году Чусовитина вошла в новую Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике. В опорном прыжке спортсменка заняла седьмое место. Больше семи раз в Олимпиадах участвовали 13 спортсменов, но представителей гимнастики среди них нет. Рекорд принадлежит канадцу Иану Миллару, на Играх в конном спорте он выступал десять раз.

В 1991 году Чусовитина стала двукратной чемпионкой мира в составе сборной СССР, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. В прошлом спортсменка также представляла Германию.

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