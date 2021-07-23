Матыцин уверен, что российские атлеты одержат долгожданные победы на Олимпийских играх

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность в том, что российские спортсмены продемонстрируют все свое мастерство и одержат долгожданные победы на Олимпийских играх. Комментарий министра приводит пресс-служба ведомства.

"Долгие пять лет мы ждали старта одного из самых значимых событий в мире спорта. Совсем скоро вы примете участие в, возможно, главных соревнованиях в вашей жизни, тем временем мы, преданные поклонники российской команды, будем всей душой поддерживать вас перед экранами телевизоров. Во всем мире российские атлеты славятся такими качествами, как решимость, мужество и несгибаемая воля к победе. Уверен, на грядущих состязаниях вам удастся продемонстрировать все свое мастерство и одержать долгожданные победы", - сказал Матыцин.