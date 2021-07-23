Матыцин уверен, что российские атлеты одержат долгожданные победы на Олимпийских играх

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность в том, что российские спортсмены продемонстрируют все свое мастерство и одержат долгожданные победы на Олимпийских играх. Комментарий министра приводит пресс-служба ведомства.
"Долгие пять лет мы ждали старта одного из самых значимых событий в мире спорта. Совсем скоро вы примете участие в, возможно, главных соревнованиях в вашей жизни, тем временем мы, преданные поклонники российской команды, будем всей душой поддерживать вас перед экранами телевизоров. Во всем мире российские атлеты славятся такими качествами, как решимость, мужество и несгибаемая воля к победе. Уверен, на грядущих состязаниях вам удастся продемонстрировать все свое мастерство и одержать долгожданные победы", - сказал Матыцин.
"Все мы знаем, что предстоящие Игры пройдут на фоне беспрецедентных ограничений: впервые иностранные болельщики не смогут поддержать своих любимых спортсменов на трибунах. Для российских олимпийцев это особенно трудная ситуация, так как вам предстоит защищать честь страны в условиях двухлетнего запрета на использование флага и гимна. Однако, несмотря ни на какие ограничения, российские болельщики сделают все возможное, чтобы вы чувствовали колоссальную поддержку, которая, несомненно, будет мотивировать на самые высокие результаты", - добавил министр.
Матыцин заявил, что уже гордится каждым членом российской команды на соревнованиях. "Право представлять нашу страну на Олимпийских играх заслужили самые выдающиеся атлеты, прошедшие череду отборочных соревнований и серьезных тренировок. Упорством и трудолюбием вы показываете, как важно неуклонно идти к своей цели и никогда не сдаваться", - заключил министр.
Церемония открытия Олимпийских игр началась в Токио в пятницу. Соревнования завершатся 8 августа. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.