Парад спортсменов начался на церемонии открытия Олимпиады в Токио

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Парад официальных делегаций начался на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, торжественная церемония проходит в столице Игр в пятницу. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Всего в параде примут участие 206 делегаций. Первой на арену традиционно вышла делегация из Греции, следом за ней идет команда беженцев, сформированная Международным олимпийским комитетом.

Российская делегация выйдет на стадион 77-й, завершит парад команда Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.