Ближайшие матчи клубов "Енисей" и "Красный Яр" пройдут в Красноярске без зрителей

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Ближайшие домашние матчи красноярского футбольного клуба "Енисей" и регбийного клуба "Красный Яр" пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минспорте.

"По решению Роспотребнадзора ближайшие матчи футбольного "Енисея" и регбийного "Красного Яра" на домашних стадионах будут проводиться без зрителей", - сообщили в ведомстве, отметив, что эта вынужденная мера принята для предотвращения роста заболеваемости.

"Красный Яр" ближайший домашний матч проведет с клубом "ВВА-Подмосковье" 26 июля, а "Енисей" 31 июля сыграет дома с владикавказской "Аланией" в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Деньги за купленные билеты болельщики смогут вернуть согласно правилам их возврата.

"Красный Яр" играет в высшем дивизионе чемпионата России по регби, который стартует 24 июля. Красноярский "Енисей" после двух туров ФНЛ занимает 14-е место.

По информации федерального оперативного штаба, в регионе с начала пандемии выявлено более 87 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 73,6 тыс. пациентов выздоровело, 4,2 тыс. человек умерло.