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Массовый спорт

Андрей Федоров назначен заместителем министра спорта России

Он будет курировать вопросы законодательной деятельности и осуществления функций, которые связаны с нормативным правовым регулированием

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Андрей Федоров назначен на пост заместителя министра спорта РФ Олега Матыцина. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Федоров будет курировать вопросы законодательной деятельности и осуществления функций, которые связаны с нормативным правовым регулированием, а также осуществлять взаимодействие с палатами Федерального Собрания РФ.

Федорову 52 года, с 2008 года он являлся заместителем министра юстиции Российской Федерации. Федоров был награжден благодарностью президента РФ и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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