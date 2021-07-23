Андрей Федоров назначен заместителем министра спорта России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Андрей Федоров назначен на пост заместителя министра спорта РФ Олега Матыцина. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Федоров будет курировать вопросы законодательной деятельности и осуществления функций, которые связаны с нормативным правовым регулированием, а также осуществлять взаимодействие с палатами Федерального Собрания РФ.

Федорову 52 года, с 2008 года он являлся заместителем министра юстиции Российской Федерации. Федоров был награжден благодарностью президента РФ и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.