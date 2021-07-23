Матч чемпионата России "Крылья Советов" - "Ахмат" смогут посетить не более 500 человек

ТАСС, 23 июля. Не более 500 болельщиков будут допущены на матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Отмечается, что данная мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача России Анны Поповой и требованием регионального управления Роспотребнадзора по Самарской области. Ранее генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев сообщил ТАСС, что на игру с "Ахматом" будут допущены 30% зрителей от вместимости стадиона "Солидарность-Арена".

На матч допустят владельцев абонементов на сезон, у которых есть QR-код, а также активных фанатов команды и болельщиков, купивших билеты в сектор COVID-free.

Встреча пройдет в Самаре 25 июля.