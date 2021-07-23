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Футбол в России

"Краснодар" объявил о трансфере футболиста "Герты" Кордобы

Контракт с игроком рассчитан на четыре года

ТАСС, 23 июля. Колумбийский нападающий Джон Кордоба перешел из берлинского футбольного клуба "Герта" в "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

"Краснодар" в сезоне-2020/21 занял 10-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах, и не смог выйти в еврокубки.

Кордобе 28 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 21 игре в чемпионате Германии, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также нападающий выступал за колумбийский "Энвигадо", мексиканские "Хагуарес Чьяпас", "Дорадос", испанские "Эспаньол" и "Гранаду", германские "Майнц" и "Кёльн".

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