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XXXII летние Олимпийские игры

Олимпийскую клятву произнесли на церемонии открытия Игр в Токио

Фразы "От имени атлетов", "От имени всех судей" и "От имени всех тренеров и официальных лиц" в Токио произнесли шесть человек: два спортсмена, два судьи и два тренера
© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Спортсмены, судьи и тренеры произнесли олимпийскую клятву во время церемонии открытия летних Игр в Токио.

Торжественная церемония проходит в столице Олимпиады в пятницу, в связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц. Текст клятвы был обновлен перед Олимпиадой в Токио, в него были добавлены слова про равенство и борьбу с дискриминацией.

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"Мы обещаем, что будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Мы привержены спорту без допинга, обмана и какой-либо дискриминации. Мы делаем это во имя чести наших команд, с уважением к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта изменить мир к лучшему", - зачитали клятву два японских спортсмена.

При этом фразы "От имени атлетов", "От имени всех судей" и "От имени всех тренеров и официальных лиц" в Токио произнесли не три человека, а шесть: два спортсмена, два судьи и два тренера. В каждой паре были представлены мужчина и женщина.

Впервые олимпийская клятва была дана бельгийским спортсменом Виктором Бойном на церемонии открытия Игр в Антверпене в 1920 году. До 2018 года на Играх произносили отдельные клятвы спортсмены, судьи и тренеры, но на Олимпиаде-2018 клятву объединили.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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