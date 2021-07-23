{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date*1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title + ' '}}{{newsPoint.subtitle}}
XXXII летние Олимпийские игры

Задорина: российские спортсмены были одними из самых запоминающихся на церемонии открытия

Основатель бренда Zasport отметила стильные костюмы российских атлетов
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина Zasport
Описание
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина
© Zasport

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Российская олимпийская команда стала одной из самых запоминающихся на церемонии открытия Игр в Токио. Такое мнение ТАСС высказала основатель бренда Zasport Анастасия Задорина, который разработал экипировку российской команды.

На эту тему
Российская делегация приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады
Российская делегация приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады

Церемония открытия проходит на Национальном стадионе в Токио.

"Каждый раз при создании экипировки мы обращаем внимание на традиции страны, которая принимает Олимпиаду, - сказала Задорина. - И в случае с Японией для церемонии открытия мы разработали костюмы, где женская линия была вдохновлена кимоно, а мужская - классикой в современной интерпретации. Считаю, что наша команда была одной из самых запоминающихся на церемонии открытия благодаря созданному стилю".

Соревнования завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры