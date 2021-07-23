Задорина: российские спортсмены были одними из самых запоминающихся на церемонии открытия

Церемония открытия проходит на Национальном стадионе в Токио.

"Каждый раз при создании экипировки мы обращаем внимание на традиции страны, которая принимает Олимпиаду, - сказала Задорина. - И в случае с Японией для церемонии открытия мы разработали костюмы, где женская линия была вдохновлена кимоно, а мужская - классикой в современной интерпретации. Считаю, что наша команда была одной из самых запоминающихся на церемонии открытия благодаря созданному стилю".

Соревнования завершатся 8 августа.