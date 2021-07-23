{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хоккейный клуб "Спартак" прошел вакцинацию от коронавируса

Процедура была проведена после углубленного медицинского обследования

ТАСС, 23 июля. Игроки, тренерский штаб и персонал московского "Спартака" прошли вакцинацию от коронавируса перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Перед отъездом на первый предсезонный сбор игроки, тренерский штаб и персонал "Спартака" прошли вакцинацию от коронавируса, - сообщили в пресс-службе клуба. - Процедура была проведена после углубленного медицинского обследования".

Тренировочный сбор команды проходит на спортивной базе в подмосковном Пересвете и продлится до 30 июля. "Спартак" в первом матче нового сезона 2 сентября примет владивостокский "Адмирал".

Теги
Вакцинация от коронавируса в РоссииКХЛ
XXXII летние Олимпийские игры
Член олимпийской сборной Германии по велоспорту заразился коронавирусом
Остальные 12 спортсменов олимпийской команды не заразились
Читать полностью