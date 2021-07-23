Император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры в Токио открытыми

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады проходит на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

В связи с ограничениями из-за пандемии на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц, не считая членов делегаций.

Япония в четвертый раз примет Олимпиаду. До этого страна два раза была хозяйкой зимних Игр (Саппоро-1972 и Нагано-1998), а также летней Олимпиады 1964 года в Токио.

Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они завершатся 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.