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XXXII летние Олимпийские игры

Олимпийский флаг подняли на церемонии открытия Игр в Токио

Впервые в качестве атрибута Игр флаг появился на Играх 1920 года в Антверпене
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Олимпийский флаг поднят во время церемонии открытия летних Игр на Национальном стадионе в Токио.

Торжественная церемония проходит в столице Олимпиады в пятницу. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц.

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Олимпийский флаг, представляющий собой белое полотнище с расположенными по центру олимпийскими кольцами, впервые был представлен Пьером де Кубертеном в ходе олимпийского конгресса, проходившего в июне 1914 года в Париже. Это событие было приурочено к 20-летию современного олимпийского движения.

Впервые в качестве атрибута Игр флаг появился на Олимпиаде 1920 года в бельгийском Антверпене.

Во время поднятия флага прозвучал олимпийский гимн. Современный вариант гимна впервые был сыгран на церемонии открытия Олимпийских игр в 1896 году. Официально он был утвержден Международным олимпийским комитетом (МОК) на 55-й сессии организации в 1958 году в Токио. Автор кантаты - греческий оперный композитор Спиридон Самарас, автор слов - поэт Костис Паламас.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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