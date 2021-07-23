Глава оргкомитета Олимпиады заявила, что верит в объединяющую силу спорта

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото надеется, что Олимпиада поможет объединить мир и показать силу спорта, дающую веру людям. Об этом она заявила в своей речи на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

"Я рада приветствовать на церемонии открытия Олимпийских игр гостей со всего мира. После первого в истории переноса Олимпиады мы рады, что этот день наступил, и я хочу выразить благодарность медикам, всем жителям Японии, правительству Токио и всем, кто проделал нелегкую работу, чтобы эти Игры могли состояться. Десять лет назад, когда мы подали заявку на проведение Игр, японцы оплакивали жертв цунами, у многих не было сил, чтобы двигаться вперед, и люди со всего мира протянули нам руку помощи. Десять лет спустя мы можем показать масштаб возрождения Японии", - сказала Хасимото.

"Я молюсь за мир для всех, кто страдает от войн. Нас вдохновляет приверженность спортсменов, которые всегда верили в себя, и сейчас пришло время показать, что спорт обладает силой объединять и давать веру людям. Предыдущие [летние] Игры состоялись в Токио в 1964 году, спустя почти полвека они вернулись в Японию, и в наших силах сделать их великими. Мир ждет вас", - добавила глава оргкомитета.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.