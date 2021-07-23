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XXXII летние Олимпийские игры

Огонь Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Токио

Факел к чаше поднесла японская теннисистка Наоми Осака
Наоми Осака Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наоми Осака
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь XXXII летних Олимпийских игр на церемонии открытия соревнований на Национальном стадионе в Токио.

Ранее в рамках церемонии прошел парад спортсменов, после чего император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой.

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Олимпийский огонь, символизирующий мир и единство, является одним из основных церемониальных элементов Олимпийских игр современности.

Старт эстафеты огня был дан 12 марта 2020 года в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес, эстафета на территории Японии стартовала 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС. Участники эстафеты пронесли пламя рядом со священной для японцев горой Фудзи, шелковой мануфактурой в Томиоке (префектура Гумма), которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть забега прошла через Парк мира в городе Хиросима, который подвергся атомной бомбардировке во время Второй мировой войны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они завершатся 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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