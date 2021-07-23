Член олимпийской сборной Германии по велоспорту заразился коронавирусом

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию участника Олимпийских игр германского велогонщика Симона Гешке дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Германии.

Отмечается, что остальные 12 спортсменов команды по велоспорту не заразились. Гешке стал первым членом олимпийской сборной Германии, у которого был обнаружен коронавирус.

За последние сутки 19 человек, задействованных в проведении Олимпийских игр в Токио, сдали тесты с положительным результатом на коронавирус. В общей сложности известно о 110 заразившихся участниках Олимпиады.

Гешке 35 лет, в 2015 году он становился победителем этапа веломногодневки "Тур де Франс".

В пятницу в Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Соревнования завершатся 8 августа.