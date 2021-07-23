Организаторы Кубка легенд по футболу изменили даты и место проведения турнира

ТАСС, 23 июля. Футбольный Кубок легенд имени Константина Еременко состоится в Москве с 10 по 11 сентября в "Мегаспорте". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально турнир планировалось провести во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 17 по 19 сентября, но сроки были изменены по техническим причинам. Кубок легенд разыграют шесть команд. Свое участие в турнире подтвердили сборная звезд, а также команды России, Испании и Португалии. Две оставшиеся команды и составы сборных будут объявлены позже.

Первый Кубок легенд состоялся в 2009 году в "Мегаспорте", с 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970-2010). Сборная России выигрывала Кубок легенд 11 раз из 12. В прошлом году победу в турнире одержала сборная звезд, которая обыграл команду России в финале со счетом 6:5.