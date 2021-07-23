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XXXII летние Олимпийские игры

Смирнов: российская команда достойно выглядела на церемонии открытия Игр в Токио

В параде приняли участие около 60 российских спортсменов
Виталий Смирнов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Виталий Смирнов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Команда российских олимпийцев и ее знаменосцы очень достойно выглядели во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, но в целом атмосфера мероприятия больше напомнила церемонию закрытия. Таким мнением с ТАСС поделился почетный член Международного олимпийского комитета, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

В параде приняли участие около 60 российских спортсменов. Знаменосцами были олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). Всего в состав команды на Олимпиаду вошли 335 российских олимпийцев.

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"Наша команда выглядела на церемонии открытия Олимпиады очень достойно. В целом открытие, конечно, очень отличалось от предыдущих - церемония прохождения была короче, спортсменов было меньше, чем обычно, а по манере их поведения это больше напоминало церемонию закрытия, поскольку танцевали, будто Олимпиада уже позади, а на открытии обычно все ведут себя более торжественно и официально. Наверняка это продиктовано создавшимися условиями и, возможно, веяниями времени, ведь теперь девиз игр не просто "Быстрее, выше, сильнее", а еще и "вместе", - сказал собеседник агентства.

Смирнов отметил находки организаторов церемонии. "Много было хороших находок, которые делают каждую церемонию непохожей, неповторимой, и это то, почему каждые Олимпийские игры по-своему оригинальны. Вообще разбирать и препарировать - дело неблагодарное, но в целом мне открытие понравилось, оно было динамичным, носило национальный характер, было много элементов, которые связаны с историей и традициями Японии и японского народа. Оно было рассчитано и на телеаудиторию, что очень важно, но я уверен, если бы трибуны были заполнены, реакция была бы соответствующей", - заключил Смирнов.

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