Смирнов: российская команда достойно выглядела на церемонии открытия Игр в Токио

"Наша команда выглядела на церемонии открытия Олимпиады очень достойно. В целом открытие, конечно, очень отличалось от предыдущих - церемония прохождения была короче, спортсменов было меньше, чем обычно, а по манере их поведения это больше напоминало церемонию закрытия, поскольку танцевали, будто Олимпиада уже позади, а на открытии обычно все ведут себя более торжественно и официально. Наверняка это продиктовано создавшимися условиями и, возможно, веяниями времени, ведь теперь девиз игр не просто "Быстрее, выше, сильнее", а еще и "вместе", - сказал собеседник агентства.

Смирнов отметил находки организаторов церемонии. "Много было хороших находок, которые делают каждую церемонию непохожей, неповторимой, и это то, почему каждые Олимпийские игры по-своему оригинальны. Вообще разбирать и препарировать - дело неблагодарное, но в целом мне открытие понравилось, оно было динамичным, носило национальный характер, было много элементов, которые связаны с историей и традициями Японии и японского народа. Оно было рассчитано и на телеаудиторию, что очень важно, но я уверен, если бы трибуны были заполнены, реакция была бы соответствующей", - заключил Смирнов.