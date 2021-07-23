"Крылья Советов" подписали контракт с 16-летним футболистом Пиняевым

ТАСС, 23 июля. Полузащитник московского "Чертаново" Сергей Пиняев стал игроком самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарцев.

Соглашение с 16-летним футболистом рассчитано на три года.

"Сергей Пиняев - один из самых перспективных футболистов нашей страны, - отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко. - Мы считаем, что "Крылья Советов" - команда, в которой он будет прогрессировать и развиваться. Здесь знакомый ему коллектив и тренерский штаб. Между игроком и клубом сразу была взаимная заинтересованность. Сергей быстро адаптировался в команде, и мы ждем, что он будет приносить нам пользу в грядущем сезоне".

Пиняев прибыл в расположение "Крыльев Советов" 20 июня. Команда провела на сборе в Сербии пять товарищеских матчей, обыграв местные "Спартак" из Суботицы (5:0), "Пролетер" (3:1), дважды "Раднички" (3:0 и 4:1), а также потерпев поражение от черногорского клуба "Будучност" (2:3). Пиняев стал лучшим бомбардиром команды на этом сборе, забив четыре мяча.

"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевали право на повышение в классе. Сезон-2021/22 в Тинькофф - Российской премьер-лиге начнется 23 июля, самарцы в первом туре 25 июля на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом".

В прошедшем сезоне ФНЛ Пиняев провел в составе "Чертаново" 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России. По итогам сезона "Чертаново" заняло 21-е место в турнирной таблице ФНЛ и вылетело в первенство Олимп - Профессиональной футбольной лиги.