Минспорт создал сайт о российских атлетах, выступающих на Олимпиаде в Токио

ТАСС, 23 июля. Министерство спорта разработало сайт-карту спортинфо.рф о российских атлетах, принимающих участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте Минспорта.

На сайте пользователи смогут найти информацию обо всех российских олимпийцах. На интерактивной карте каждый регион помечен специальным значком, кликнув на карту, можно увидеть родные города спортсменов, а также субъект, который они представляют на Олимпиаде в Токио.

"Важно, чтобы жители страны знали наших спортсменов, интересовались их выступлениями, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - Российские олимпийцы прошли через очень сложный пятилетний период подготовки, они уже многое доказали, уже добились высоких достижений, попав в сборную команду. Понимаем, в каких сложных условиях придется выступать спортсменам из-за антиковидных ограничений, запрета на использование национальных символов. Сейчас наша задача - показать, как все здесь, в России, болеют, переживают за них, с этой целью мы запустили сайт, где можно почитать о каждом из наших олимпийцев. Такие проекты сближают спортсменов и болельщиков".

Всего в состав российской команды на Олимпиаду вошли 333 спортсмена.

В пятницу в Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Соревнования завершатся 8 августа.