Зобнин считает, что "Спартак" стал играть более раскрепощенно

ТАСС, 23 июля. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" стали чувствовать себя более свободно на поле. Об этом заявил полузащитник красно-белых Роман Зобнин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в гостях сыграет с казанским "Рубином" 24 июля. Ранее столичный клуб встречался с казанской командой в предсезонном турнире "Кубок Париматч Премьер", в котором "Спартак" разгромил соперника со счетом 4:0, один из голов забил Зобнин, голевую передачу на которого пяткой отдал полузащитник Михаил Игнатов. В межсезонье "Спартак" возглавил португалец Руй Витория.

"Будет совсем другая игра, официальные матчи носят иной характер. В них главное победить и набрать три очка. Что касается паса Игнатова пяткой в матче с "Рубином", мы стали играть свободно, более раскрепощенно, в атаке сейчас больше импровизации. От этого такие моменты - игра пятками, дриблинг, обыгрыши, красивые голы", - сказал Зобнин.

Также футболист поделился ожиданиями от предстоящего первого матча "Спартака" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой", который состоится 4 августа. "Бенфика" - это клуб с большим именем и историей, так что противостояние с ними будет очень не простое", - добавил он.

Зобнину 27 лет, он является воспитанником иркутской "Звезды". За "Спартак" выступает с 2016 года, перейдя и столичного "Динамо". За красно-белых Зобнин провел 147 матчей, забил семь голов и отдал 14 результативных передач. В 2017 году стал чемпионом страны. С марта 2015 года регулярно вызывается в сборную России, в составе которой провел 38 матчей.