Боец ММА Багаутинов проведет боксерский поединок против Проводникова в Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов проведет боксерский поединок против бывшего чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя - лига Open FC.

"Поединок пройдет в Москве 18 декабря, - сказал собеседник агентства. - Это будет бой по правилам бокса, пять раундов по три минуты. Он будет не в ринге, а в рейдже".

Собеседник агентства отметил, что часть гонораров спортсмены отдадут на благотворительность.

Багаутинову 36 лет, он является бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в его активе 21 победа и семь поражений в ММА. Проводникову 37 лет, он провел 30 боев в профессиональном боксе, одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провел в 2016 году.