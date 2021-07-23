"Торпедо" сыграет со "СКА-Хабаровском" в 1/64 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" в 1/64 финала Бетсити - Кубка России сыграет со "СКА-Хабаровском". Жеребьевка для команд Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) прошла в пятницу.

В других матчах встретятся "Камаз" (Набережные Челны) - "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Велес" (Москва) - "Томь" (Томск), "Енисей" (Красноярск) - "Акрон" (Тольятти), "Волгарь" (Астрахань) - "Кубань" (Краснодар), "Факел" (Воронеж) - "Олимп-Долгопрудный", "Металлург" (Липецк) - "Текстильщик" (Иваново).

Матчи пройдут 4 и 5 августа. В других 11 матчах стадии 1/64 финала сыграют любительские команды и клубы ФНЛ-2, которые пройдут стартовые стадии турнира. Клубы премьер-лиги начнут выступление в Кубке России с группового этапа, который стартует после стадии 1/64 финала.