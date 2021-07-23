Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Наставник "Ростова" Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Соглашение будет подписано 26 июля, отмечается, что его условия уже согласованы. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды после неудачного выступления на чемпионате Европы.

Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года, ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

В период игровой карьеры Карпин выступал за московский "Спартак" и испанские клубы "Реал Сосьедад", "Валенсия" и "Сельта", в составе которой стал обладателем Кубка Интертото. Со "Спартаком" он трижды становился чемпионом России, по одному разу обладателем Кубка СССР и России. За сборную России Карпин сыграл 73 матча, забил 17 голов и отдал восемь голевых передач.