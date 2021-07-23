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Сборные по футболу

Жуков: Карпин возглавил сборную России в момент, когда она находится в самой низкой точке

Первый заместитель председателя Госдумы отметил, что очень доволен выбором главного тренера
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков
© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Новому главному тренеру сборной России Валерию Карпину будет непросто вывести национальную команду в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, так как она находится в плохом состоянии. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу. 8 июля пост главного тренера сборной покинул Станислав Черчесов. На чемпионате Европы 2021 года сборная России под его руководством заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).

"На мой взгляд, Карпин очень хороший и опытный тренер. Я на самом деле очень рад, что выбрали отечественного специалиста. Думаю, что у него все получится. Но ему будет, конечно, непросто", - отметил Жуков.

"Он пришел в тот момент, когда наша сборная находится в самой низкой точке. Значит, есть возможность двигаться вверх. Задача выхода в финальную часть чемпионата мира в Катаре для нового главного тренера будет очень непростой, но выполнимой", - добавил собеседник агентства.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (0). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии. Встреча состоится на стадионе "Лужники".

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичЧерчесов, Станислав СаламовичКарпин, Валерий Георгиевич
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