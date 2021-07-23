Матч чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Арсенал" пройдет без зрителей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Встреча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и тульским "Арсеналом" пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Матч между "Локомотивом" и "Арсеналом" пройдет 24 июля в Москве на "РЖД-Арене". Начало игры - 20:00 мск.

"Нашим приоритетом является здоровье болельщиков, футболистов и сотрудников клуба, - говорится в заявлении "Локомотива". - В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более 500 человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей".

"На протяжении прошедшего сезона "Локомотив" выполнял все требования по соблюдению санитарного регламента и охране здоровья посетителей стадиона. Перед началом нового сезона службами клуба были проведены все необходимые подготовительные мероприятия, привлечены дополнительные ресурсы для организации удобного прохода болельщиков на стадион при необходимости использования QR-кодов. В случае принятия надзорными органами соответствующего решения мы будем готовы к допуску болельщиков на стадион", - отмечается в сообщении клуба.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартовал 23 июля матчем "Ростов" - "Динамо" в Ростове-на-Дону. За день до игры на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о том, что зрители не будут допущены на "Ростов-Арену".

На данный момент неизвестно, сколько зрителей будет допущено на матчи в Москве (ЦСКА - "Уфа") и Нижнем Новгороде ("Нижний Новгород" - "Сочи"). В других регионах на стартовые игры чемпионата разрешено пускать от 500 болельщиков до 30% от максимальной вместимости арен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.