Голубев отметил важность того, что Карпин не оставил "Ростов" после назначения в сборную

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Назначенный главным тренером сборной России по футболу Валерий Карпин не бросает клуб "Ростов", это очень важно для команды. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу. 8 июля пост наставника сборной покинул Станислав Черчесов.

"Конечно, мы рады, что главный тренер ФК "Ростов" получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре", - сказал он.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (0). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии. Встреча состоится на стадионе "Лужники".