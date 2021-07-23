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Ари: Карпин сможет достичь хороших результатов со сборной России по футболу

Бывший футболист "Спартака" считает, что специалист проделал хорошую работу в "Ростове", поэтому его позвали в национальную команду

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин сможет достичь хороших результатов на посту главного тренера сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал Ари, который играл под руководством Карпина в московском "Спартаке".

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В пятницу Карпина назначили главным тренером сборной России. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

"Карпин проделал хорошую работу в "Ростове", поэтому, исходя из результатов, его позвали в сборную, - сказал Ари. - Это первый его опыт со сборной России, но думаю, что у него получится достичь хороших результатов".

Ари выступал за "Спартак" с 2010 по 2013 год. Карпин возглавлял московский клуб с 2009 по 2014 год. Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

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