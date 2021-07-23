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Хурадо считает, что жесткий тренерский стиль Карпина подходит сборной России

Бывший футболист "Спартака" выразил благодарность специалисту за помощь в становлении его карьеры

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин является жестким и дисциплинированным тренером, он подходит для руководства сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал Хосе Мануэль Хурадо, который играл под руководством Карпина в московском "Спартаке".

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В пятницу было объявлено о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России.

"Валерий - отличный человек и тренер, - сказал Хурадо. - Он вообще был важным звеном в моей карьере профессионального футболиста, он мне очень помог. Я всегда буду благодарен ему за все, что он для меня сделал в России".

"Достаточно ли он жесткий и дисциплинированный тренер для сборной России? Да, он очень подходит под это", - добавил футболист.

Хурадо выступал за "Спартак" с 2012 по 2015 год. Карпин возглавлял московский клуб с 2009 по 2014 год. Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

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