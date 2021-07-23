Мацуев считает, что Карпин поступил правильно, не покинув "Ростов"

"Я всегда говорил, что в данный момент решиться на эту должность мог только человек, идущий на риск, авантюрный в хорошем смысле слова, - сказал Мацуев. - Все мы прекрасно понимаем, в каком положении сейчас находится сборная, когда нужно "играть с листа", как мы говорим. Понятно, что других футболистов у нас нет, что здесь не до экспериментов, у нас есть задача выйти в Катар (чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре - прим. ТАСС). Контракт, насколько я понимаю, подписан до конца этого года, это означает, что его продление будет зависеть от того, насколько удачно сыграет сборная и попадет ли она на чемпионат мира".

"Это вызов, безусловно, риск, здесь должно сойтись все. Понятно, что костяк [сборной] пока будет тот же, что играл на Евро. Все можно сделать, если все сойдется, лягут карты, сойдутся звезды - немного удачи и, я уверен, что мы можем попасть в Катар, обыграть хорватов и дальше по списку. Давайте просто поможем и футболистам, и тренерскому штабу, и Валерию Карпину, решившемуся на очень серьезный ход, который, будем надеяться, оправдает себя", - добавил собеседник ТАСС.

Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове". "По вопросу совмещения пока невозможно ответить, как все произойдет, мы все прекрасно помним, чем закончился эксперимент с Леонидом Слуцким в 2016 году, когда он совмещал сборную и ЦСКА: это был не очень положительный опыт. Я уверен, что Карпин сам настоял на том, что сейчас невозможно покинуть клуб, так как уже сегодня стартовал чемпионат России, бросать свою команду это, конечно, неправильно. В этом отношении он поступил правильно, другой вопрос - что из этого получится", - отметил музыкант.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды после неудачного выступления на чемпионате Европы.