Игнатьев: с приходом Карпина не стоит ждать резкого улучшения игры сборной России

Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

"После ухода [Станислава] Черчесова фамилия Карпина звучала постоянно, поэтому для меня это не стало неожиданностью, это хороший специалист. Мне нравится, что он знает, что происходит в нашем футболе, у него свой взгляд на происходящее в российском футболе, и он сам в прошлом большой футболист. Но он не волшебник, ждать от него кардинальных изменений в игре сборной невозможно, он не сможет дать что-то такое, чтобы мы играли на уровне Англии или Италии. Но я думаю, что он будет делать все возможное, чтобы улучшить ситуацию", - сказал Игнатьев.

Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе "Ростов". "Не нравится то, что Карпин будет совмещать работу в сборной и в "Ростове". Здесь важно, чтобы помогали ассистенты, иначе ему просто не хватит физических сил и нервов. Главный минус, что он не будет успевать знакомиться с людьми и интегрировать их в состав, потому что это сложный процесс", - добавил Игнатьев.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии.