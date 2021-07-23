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Сборные по футболу

Игнатьев: с приходом Карпина не стоит ждать резкого улучшения игры сборной России

Бывший наставник национальной команды отметил, что Карпин не волшебник, сборная не сможет сразу заиграть на уровне сильнейших

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Приход Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу не привнесет в игру команды кардинальных изменений. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

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Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

"После ухода [Станислава] Черчесова фамилия Карпина звучала постоянно, поэтому для меня это не стало неожиданностью, это хороший специалист. Мне нравится, что он знает, что происходит в нашем футболе, у него свой взгляд на происходящее в российском футболе, и он сам в прошлом большой футболист. Но он не волшебник, ждать от него кардинальных изменений в игре сборной невозможно, он не сможет дать что-то такое, чтобы мы играли на уровне Англии или Италии. Но я думаю, что он будет делать все возможное, чтобы улучшить ситуацию", - сказал Игнатьев.

Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе "Ростов". "Не нравится то, что Карпин будет совмещать работу в сборной и в "Ростове". Здесь важно, чтобы помогали ассистенты, иначе ему просто не хватит физических сил и нервов. Главный минус, что он не будет успевать знакомиться с людьми и интегрировать их в состав, потому что это сложный процесс", - добавил Игнатьев.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии.

Теги
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