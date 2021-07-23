Хоккеиста Бучневича обменяли из "Рейнджерс" в "Сент-Луис"

"Рейнджерс" по итогам сделки получили нападающего Самюэля Блэйса и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.

ТАСС, 23 июля. Российского нападающего Павла Бучневича обменяли из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Сент-Луис". Об этом сообщает пресс-служба "Сент-Луиса".

Бучневичу 26 лет, он выступает за "Рейнджерс" с 2016 года. В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий набрал 48 очков (20 голов + 28 результативных передач) в 54 играх, проведя свой самый результативный сезон в карьере в НХЛ. Ранее Бучневич выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и череповецкую "Северсталь".

Блэйсу 25 лет, он играет за "Сент-Луис" с 2017 года. В 2019 году канадец стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды. В завершившемся регулярном чемпионате он набрал 15 очков (8+7) в 36 матчах, в плей-офф на счету Блэйса одна заброшенная шайба.

"Рейнджерс" заняли пятое место в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата и не вышли в плей-офф. За команду из Нью-Йорка выступают российские нападающие Артемий Панарин, Виталий Кравцов, а также вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.

"Сент-Луис" занял четвертое место в Западном дивизионе по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф проиграл "Колорадо" со счетом в серии 0-4. За команду выступают российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.