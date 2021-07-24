Клуб НХЛ "Аризона" обменял Экмана-Ларссона в "Ванкувер"

ТАСС, 24 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" обменял защитника Оливера Экмана-Ларссона в "Ванкувер". Об этом сообщает пресс-служба "Ванкувера".

Также игроком "Ванкувера" стал американский нападающий Конор Гарланд. "Аризона" по итогам сделки получила нападающих Джея Бигла из Канады, шведа Луи Эрикссона и француза Антуана Русселя, а также право выбора в первом раунде драфта 2021 года под девятым номером, во втором раунде драфта 2022 года и в седьмом раунде драфта 2023 года.

Экману-Ларссону 30 лет, он выступал за "Аризону" с 2011 года, с 2018-го швед был капитаном команды. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 46 матчей, забросил три шайбы и отдал 21 голевую передачу. В составе сборной Швеции защитник дважды становился чемпионом мира (2017, 2018), а также серебряным призером Олимпийских игр 2014 года.

Гарланду 25 лет, за "Аризону" он выступал с 2018 года. В предыдущем сезоне нападающий провел 49 матчей, забросил 12 шайб и отдал 27 голевых передач. В составе сборной США Гарланд стал бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. На турнире американец провел 10 матчей, забросил шесть шайб и отдал семь голевых передач.

В минувшем регулярном чемпионате "Аризона" заняла пятое место в турнирной таблице Западного дивизиона, не сумев пробиться в плей-офф. "Ванкувер" занял седьмое место в Северном дивизионе и также не вышел в плей-офф НХЛ.