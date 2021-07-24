Верим - не верим. Карпин назначен новым тренером сборной России в день старта сезона РПЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в пятницу объявил о назначении на пост главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

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Соглашение между РФС и новым главным тренером сборной России будет подписано 26 июля, его условия уже согласованы. Как отмечается на сайте организации, ближайшие полгода тренер будет совмещать работу в национальной команде и футбольном клубе "Ростов", в котором он работает с декабря 2017 года. На посту главного тренера сборной России Карпин сменил Станислава Черчесова, работавшего в команде с августа 2016 года. Как заявил президент РФС Александр Дюков, решение о досрочном прекращении действовавшего до конца 2022 года контракта было принято совместно; при этом Черчесов отказался от неустойки. Сборная России под руководством Черчесова три года назад добилась лучшего в новейшей истории результата на чемпионатах мира, дойдя до четвертьфинала домашнего турнира и уступив будущим финалистам хорватам в серии пенальти. Однако летом 2021 года национальная команда не смогла выполнить задачу по выходу в плей-офф чемпионата Европы. В группе В с командами Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4) россияне заняли последнее место. 15 июля Дюков заявил, что перед новым главным тренером сборной России будут стоять две задачи - краткосрочная (выход в финальную стадию чемпионата мира - 2022) и долгосрочная (строительство команды для успешного выступления на чемпионате Европы - 2024). Срок соглашения с Карпиным свидетельствует о том, что его будущее в национальной команде будет зависеть от выполнения первой задачи.

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Отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года стартовал в марте. Команды провели по три игры, им осталось сыграть еще по семь матчей. Сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав шесть очков; лидируют хорваты (шесть очков, находятся выше за счет дополнительных показателей), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (0). Ближайшие матчи сборная России под руководством нового главного тренера проведет в сентябре - соперниками подопечным Карпина станут команды Хорватии, Кипра и Мальты. Игры пройдут 1, 4 и 7 сентября в Москве, Никосии и Волгограде соответственно. С хорватами россияне сыграют в "Лужниках", с киприотами - на стадионе ГСП, а с мальтийцами - на "Волгоград-Арене". Всего в отборочном турнире ЧМ-2022 принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катар получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки. В сборную можно только "валерить" Дюков после объявления о назначении нового главного тренера сборной России отметил, что "Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам, он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России". "Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", - заявил Дюков, слова которого приводит пресс-служба РФС.

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Карпин, в свою очередь, выразил благодарность РФС за оказанное доверие. "Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы, - отметил он. - Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре, и мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить". В последнее время вокруг сборной России рос негативный фон, он был связан не только с неудовлетворительным выступлением команды на чемпионате Европы, но и с фигурой главного тренера. За время после успешного чемпионата мира число критиков Черчесова росло. Вопросы вызывали как кадровые решения, так и манера общения на тот момент главного тренера сборной. Когда он покинул этот пост, возник логичный вопрос - следующим тренером главной команды страны должен быть российский специалист или иностранец?

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Строчка из стихотворения Федора Тютчева "В Россию можно только верить" подходит как нынешней ситуации вокруг сборной России, так и лично Карпину. Команде предстоит пройти непростой этап перестройки и омоложения состава, поиска иного игрового стиля. В такой ситуации поддержка со стороны болельщиков и вера в футболистов очень нужны сборной. Что касается Карпина, 10 лет назад он, будучи главным тренером московского "Спартака", после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против португальского "Порту" (2:5, первый матч - 1:5) на выходе со стадиона "Лужники" проявил характер и продемонстрировал отличные навыки ведения переговоров с агрессивно настроенными фанатами, которые встречали его чуть ли не с кулаками, а уже через несколько минут откровенного разговора проводили аплодисментами и криками "Валера, верим!" Это выражение в среде болельщиков стало популярным. В марте 2014-го, уже после ухода из "Спартака", Карпин дал большую пресс-конференцию в ТАСС, которая также подарила общественности несколько ярких выражений. Например: "Спасибо болельщикам, что "валерили". Это возвращает к тезису о необходимости поддержки со стороны фанатов. Пересечение путей Черчесова и Карпина Бывший и нынешний главные тренеры сборной России вместе играли за московский "Спартак" с 1990 по 1993 год. Они стали победителями последнего розыгрыша Кубка СССР, а также дважды выиграли чемпионат России. Глобально их пути в столичном клубе пересеклись летом 2008 года, когда Черчесов занимал пост главного тренера, а Карпин сменил на посту генерального директора Сергея Шавло. Вместе они проработали недолго - Черчесов был уволен после двух поражений от киевского "Динамо" (1:4 - дома, 1:4 - на выезде) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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После этого Карпин работал в "Спартаке" на посту и гендиректора (до декабря 2012 года), и главного тренера (с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года). Он покинул красно-белых с нелестной характеристикой "сбитый летчик" со стороны председателя совета директоров клуба Леонида Федуна. Его дальнейшая работа в испанской "Мальорке" и "Торпедо" из Армавира, которые выступали вне высших дивизионов своих стран, казалось бы, подтверждала правоту владельца "Спартака". Но с декабря 2017 года Карпин стабильно работает в "Ростове", справляясь с тем, что клуб вынужден продавать лидеров и находить новые тактические и кадровые решения. Карпин стал шестым тренером в истории сборной России, совмещающим работу в клубе и национальной команде. Олег Романцев совмещал работу в "Спартаке" и сборной дважды - с 1994 по 1995 год, а также с 1998 по 2002 год. Также подобным опытом среди российских тренеров обладают Анатолий Бышовец (в 1998-м), Валерий Газзаев (с 2002-го по 2003-й) и Леонид Слуцкий (с 2015-го по 2016-й). Нидерландский специалист Гус Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 год, при этом в первой половине 2009-го он совмещал эту должность с постом исполняющего обязанности главного тренера английского "Челси".

Ранее работавшие со сборной России Газзаев и Юрий Семин в разговоре с ТАСС пожелали Карпину удачи в национальной команде. "Теперь нам вообще надо перестать рассматривать иностранных специалистов. Сборную России всегда должен тренировать отечественный специалист, на то она и сборная России", - заявил Газзаев. Семин, в свою очередь, на вопрос о том, хватит ли у Карпина опыта для работы в сборной, ответил, что "у каждого много проблем на этой должности, от него самого будет все зависеть". "Самый сильный тренер всегда определяется результатом по окончании каждого определенного чемпионата или соревнования. Вот закончатся игры сборной, будет понятно", - добавил собеседник агентства. Менее оптимистично о назначении Карпина высказался еще один бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, работавший с командой в период с 1996 по 1998 год. "Мне нравится, что он знает, что происходит в нашем футболе, у него свой взгляд на происходящее в российском футболе, он сам в прошлом большой футболист. Но он не волшебник, ждать от него кардинальных изменений в игре сборной невозможно, он не сможет дать что-то такое, чтобы мы играли на уровне Англии или Италии. Но я думаю, что он будет делать все возможное, чтобы улучшить ситуацию", - отметил Игнатьев. РФС сдержал слово После заседания исполкома РФС 15 июля Дюков заявил, что в организации намерены определиться с новым главным тренером сборной России до старта нового розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Время объявления о назначении Карпина совпало со стартовым свистком первой игры РПЛ сезона-2021/22. Символично, что это была домашняя игра "Ростова" против московского "Динамо", а новоиспеченный наставник сборной не руководил игрой команды со скамейки, а отбывал дисквалификацию и наблюдал за матчем с трибуны "Ростов-Арены".

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