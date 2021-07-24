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НХЛ

"Баффало" выбрал защитника Пауэра под первым номером на драфте НХЛ

Канадец выступал на чемпионате мира 2021 года, где стал чемпионом мира, сыграв 10 матчей
Оуэн Пауэр AP Photo/Sergei Grits
Описание
Оуэн Пауэр
© AP Photo/Sergei Grits

ТАСС, 24 июля. "Баффало" выбрал канадского защитника Оуэна Пауэра под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года. Церемония проходит в ночь на субботу в онлайн-режиме.

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Пауэру 18 лет, в сезоне-2020/21 он выступал за команду Мичиганского университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Канадец сыграл 26 матчей, забросил три шайбы и отдал 13 голевых передач. В 2021 году Пауэр стал чемпионом мира в составе сборной Канады, на турнире он сыграл 10 матчей и отдал три голевые передачи.

В прошлом году первым номером драфта НХЛ также стал канадский хоккеист. Тогда "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал нападающего Алексиса Лафренье.

Драфт проходит на месяц позже обычного из-за сдвинутых сроков проведения предыдущего сезона НХЛ. На него допущены хоккеисты, родившиеся в период между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года. Также в список входят игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами. Всего на драфте 2021 года будут выбраны 223 хоккеиста.

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