"Баффало" выбрал защитника Пауэра под первым номером на драфте НХЛ

ТАСС, 24 июля. "Баффало" выбрал канадского защитника Оуэна Пауэра под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года. Церемония проходит в ночь на субботу в онлайн-режиме.

Пауэру 18 лет, в сезоне-2020/21 он выступал за команду Мичиганского университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Канадец сыграл 26 матчей, забросил три шайбы и отдал 13 голевых передач. В 2021 году Пауэр стал чемпионом мира в составе сборной Канады, на турнире он сыграл 10 матчей и отдал три голевые передачи.

В прошлом году первым номером драфта НХЛ также стал канадский хоккеист. Тогда "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал нападающего Алексиса Лафренье.

Драфт проходит на месяц позже обычного из-за сдвинутых сроков проведения предыдущего сезона НХЛ. На него допущены хоккеисты, родившиеся в период между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года. Также в список входят игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами. Всего на драфте 2021 года будут выбраны 223 хоккеиста.