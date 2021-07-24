Козик: женская сборная России по баскетболу 3х3 приехала на Олимпиаду за медалями

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу 3х3 нацелена завоевать медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказала игрок российской команды Юлия Козик.

В первом матче олимпийского турнира российские баскетболистки со счетом 21:18 обыграли команду Японии.

"С японской сборной был очень тяжелый матч, но мы молодцы, что победили. Не знаю, какое место нам отводили в FIBA, но мы приехали в Токио за медалями. Очень хочется быть в медалях, сделаем для этого все", - сказала Козик.

Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо россиянок и японок, участие в нем примут сборные США, Франции, Китая, Италии, Румынии и Монголии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестого, проведут четвертьфинальные матчи.

Следующий матч сборная России проведет позднее в субботу против команды Китая, начало матча - 08:00 мск.