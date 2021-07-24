Сувенирная продукция закончилась в Олимпийской деревне в Токио

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сувенирная продукция, которую можно было приобрести в комплексе Village Plaza в Олимпийской деревне в Токио, закончилась в субботу. Об этом сообщил ТАСС один из спортсменов.

"У спортсменов все эти дни было одно развлечение - гулять по плазе, фотографироваться, смотреть и приобретать сувениры. Видимо, к субботе все разобрали", - сказал собеседник агентства. По его словам, закончилась сувенирная продукция и брелки с символикой Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.