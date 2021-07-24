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XXXII летние Олимпийские игры

Аниканов: штангистка Соболь перегорела перед стартом Олимпиады

По словам тренера спортсменки, у нее не было никаких физических повреждений

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Единственная представительница российской женской тяжелой атлетики Кристина Соболь досрочно выбыла из борьбы за олимпийские медали, не сумев справиться со стартовым волнением. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер женской команды Геннадий Аниканов.

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Двукратный серебряный призер чемпионата Европы Соболь стала последней в квалификации олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг. Россиянка дважды не смогла взять начальный вес 80 кг в рывке, после чего заявила вес 81 кг, но не сумела успешно завершить заключительную попытку и заняла последнее место.

"Мне кажется, причина неудачного выступления Кристины заключается в том, что спортсменка в ожидании самого главного старта в своей жизни элементарно перегорела в эмоциональном плане. Сейчас я нахожусь в России и вчера, накануне соревнований, общался с ее тренером. Все было нормально, никаких травм. Видимо, сказалось волнение", - сказал Аниканов.

Соболь 29 лет, она является обладательницей серебряных медалей первенств Европы в Москве (2021 год) и Батуми (2019). На апрельском европейском первенстве в России Соболь показала в рывке результат 85 кг, на июньском чемпионате России в Ханты-Мансийске - 81 кг.

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