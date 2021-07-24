На Олимпиаде в Токио выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 17 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Один из них проживает на территории Олимпийской деревни.

Положительный тест на коронавирус сдал один спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни. Также коронавирус был выявлен у 14 японских подрядчиков и двух человек, связанных с проведением Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.