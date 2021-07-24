Поздняков заявил, что Галашина заслужила серебряную медаль Олимпийских игр в Токио

В субботу Галашина принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Токио, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

"Очень рад, что первой медали нашим болельщикам не пришлось ждать долго, - сказал Поздняков. - На этой Олимпиаде счет наградам в общекомандном зачете открыли стрелки, поздравляю их с этим замечательным успехом. Настя Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль. Так держать и бороться за золото!"

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.

Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады после первого вида программы. Всего на Играх будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.