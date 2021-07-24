Галашина рассказала, что рада олимпийскому серебру, несмотря на упущенную победу

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Галашина рада серебру Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки даже несмотря на то, что последним выстрелом она упустила победу. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Галашина перед последним выстрелом опережала китаянку Цянь Ян, однако в решающий момент выполнила неудачный выстрел, который лишил ее олимпийского золота.

"На рубеже ощущения были смешанными: одновременно и радость, и горечь. Сейчас я рада, в этой ошибке нет ничего страшного, она станет для меня уроком на будущее, - сказала Галашина. - Перед последним выстрелом я немного разволновалась, передержала со временем выстрела, в голове были не те мысли, и в итоге потеряла концентрацию. Все объясняется просто".

"Это большой шаг для меня, я вышла вперед, все нормально", - добавила она.

Медаль Галашиной стала первой для российских спортсменов на Играх в Токио. Спортсменка отметила, что спокойно относится к тому, что сейчас к ней будет приковано особое внимание. "Я всегда стараюсь к этому относиться проще", - сказала она.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.