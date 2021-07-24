Яо Мин назвал верным шагом появление баскетбола 3х3 на Олимпиаде

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Появление баскетбола 3х3 в олимпийской программе является правильным шагом. Такое мнение высказал ТАСС бывший игрок сборной Китая и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Яо Мин.

Баскетбол 3х3 дебютировал на Олимпиаде в Токио. В турнире принимают участие мужская и женская сборные России.

"Баскетбол 3х3 - совершенно новый вид спорта, поэтому сложно говорить, кто фавориты, сложно пока делать прогнозы. Но то, что этот вид появился в олимпийской семье, - это великолепно. Должно быть больше видов спорта на Играх - это правильно", - сказал Яо Мин.

Россиянки в стартовом матче турнира обыграли японок со счетом 21:18.