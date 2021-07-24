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XXXII летние Олимпийские игры

Яо Мин назвал верным шагом появление баскетбола 3х3 на Олимпиаде

По мнению бывшего игрока НБА, на Олимпийских играх должно быть больше различных видов спорта
Яо Мин (справа) Андрей Карташов/ТАСС
Описание
Яо Мин (справа)
© Андрей Карташов/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Появление баскетбола 3х3 в олимпийской программе является правильным шагом. Такое мнение высказал ТАСС бывший игрок сборной Китая и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Яо Мин.

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Баскетбол 3х3 дебютировал на Олимпиаде в Токио. В турнире принимают участие мужская и женская сборные России.

"Баскетбол 3х3 - совершенно новый вид спорта, поэтому сложно говорить, кто фавориты, сложно пока делать прогнозы. Но то, что этот вид появился в олимпийской семье, - это великолепно. Должно быть больше видов спорта на Играх - это правильно", - сказал Яо Мин.

Россиянки в стартовом матче турнира обыграли японок со счетом 21:18.

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