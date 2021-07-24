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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер: половина Ярославля займется стрелковым спортом после успеха Галашиной на Играх

По словам Татьяны Голдобиной, в родном городе призера Олимпиады всегда возникает всплеск интереса к его виду спорта

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Успех Анастасии Галашиной на Олимпийских играх в Токио поспособствует росту популярности стрелкового спорта в ее родном Ярославле. Такое мнение журналистам высказала тренер спортсменки, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Татьяна Голдобина.

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Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Золото с олимпийским рекордом выиграла китаянка Цянь Ян (251,8), которая перед последним выстрелом уступала россиянке.

"Настя - из Ярославля, - рассказала Голдобина. - Абсолютно точно, что половина Ярославля сейчас пойдет заниматься стрельбой. Так происходит всегда, во всех видах спорта: если в городе появился призер Олимпийских игр, то сразу в этот спорт начинают отдавать детей. Конечно, этот результат - достаточно серьезная популяризация".

Тренер отметила, что рада серебру спортсменки, даже несмотря на то, что золото она упустила последним выстрелом.

"Я точно рада, потому что это олимпийская медаль, я знаю что это такое, знаю, что значит остаться без золота. Любая медаль - достижение", - отметила она.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр.

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