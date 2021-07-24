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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер: боксер Далгатова не выполнила установку в поединке на Олимпиаде

Ранее россиянка завершила выступление на Олимпийских играх, уступив представительнице Таиланда Байсон Маникон

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянка Саадат Далгатова не выполнила план на бой, ввиду чего завершила выступление на Олимпийских играх в женском боксерском турнире. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский.

Ранее Далгатова завершила выступление на Олимпийских играх, проиграв представительнице Таиланда Байсон Маникон в весовой категории до 69 кг в 1/16 финала.

"Она не выполнила рекомендации, которые давали личный тренер и я. Когда она в третьем раунде начала работать, сразу был результат - выиграла этот раунд. О волнении говорить не приходится - у нее такой большой опыт. Да, мы можем говорить, что у нас очень сложная жеребьевка, но надо бороться", - сказал Шидловский.

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