Галашина: церемония награждения Олимпиады остается грандиозным мероприятием

ТАСС, 24 июля. Церемония награждения Олимпийских игр в Токио по-прежнему остается грандиозным мероприятием для спортсменов, несмотря на коронавирусные ограничения. Такое мнение высказала россиянка Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров, комментарий спортсменки приводит телеканал "Матч ТВ" .

Галашину награждал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Наверное, прокручивать все равно нужно, потому что за мной следят близкие, супруг, телефон, наверное, разрывается сейчас, - сказала Галашина. - Церемония награждения воспринималась нормально, грандиозность никуда не делась, просто изменились правила из-за пандемии. Эту медаль посвящаю всем. Над ней работали еще и мои родители, тренеры, массажисты, супруг - все окружение".

Золото с олимпийским рекордом завоевала китаянка Цянь Ян (251,8), которая перед последним выстрелом уступала россиянке. Бронза у швейцарки Нины Кристен.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр.