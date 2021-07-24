Галашина: церемония награждения Олимпиады остается грандиозным мероприятием

ТАСС, 24 июля. Церемония награждения Олимпийских игр в Токио по-прежнему остается грандиозным мероприятием для спортсменов, несмотря на коронавирусные ограничения. Такое мнение высказала россиянка Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров, комментарий спортсменки приводит телеканал "Матч ТВ".
Галашину награждал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
"Наверное, прокручивать все равно нужно, потому что за мной следят близкие, супруг, телефон, наверное, разрывается сейчас, - сказала Галашина. - Церемония награждения воспринималась нормально, грандиозность никуда не делась, просто изменились правила из-за пандемии. Эту медаль посвящаю всем. Над ней работали еще и мои родители, тренеры, массажисты, супруг - все окружение".
Золото с олимпийским рекордом завоевала китаянка Цянь Ян (251,8), которая перед последним выстрелом уступала россиянке. Бронза у швейцарки Нины Кристен.
Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр.