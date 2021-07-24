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XXXII летние Олимпийские игры

Врач дал рекомендации российским спортсменам для борьбы с жарой на Олимпиаде

В пятницу российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание из-за жаркой погоды
© AP Photo/Sue Ogrocki

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российским спортсменам необходимо поддерживать водно-солевой баланс и выполнять питьевую норму в связи с жаркой погодой на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил врач центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Кирилл Козлов, работающий в медцентре в Олимпийской деревне.

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"Да, в Токио погода очень жаркая, днем стоит настоящее пекло, - сказал Козлов. - Но спортсмены должны тренироваться и выступать, поэтому в первую очередь мы рекомендуем четко соблюдать режим: правильное питание, поскольку энергозатраты очень большие в таких жестких климатических условиях с высокой влажностью, также нужно поддерживать водно-солевой баланс, выполнять питьевую норму в зависимости от массы тела спортсмена. Кому-то достаточно двух литров воды, кому-то - трех, кому-то - четырех. Все зависит от того, насколько интенсивно спортсмен поработал, сколько потерял в массе, поэтому регулярно проводится взвешивание".

"Особенно это касается тех спортсменов, которые обязаны держать определенную массу перед боем. И, конечно, нужно прикрывать голову от прямых солнечных лучей", - добавил врач.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.

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