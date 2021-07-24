Денисов: тактические ошибки помешали российским дзюдоистам добыть первые медали Олимпиады

Серебряный призер чемпионата мира, лидер олимпийского рейтинга Мшвидобадзе проиграл Торнике Цьякадоеа из Нидерландов в схватке 1/8 финала олимпийского турнира в весовой категории до 60 кг. Чемпионка Европы Долгова в весовой категории до 48 кг проиграла представительнице Тайваня Линь Чэнь Хао и также не смогла пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира.

"Конечно, очень обидно, ведь, что в 48 кг у женщин, что в 60 кг у мужчин мы рассчитывали на медаль, ведь наши спортсмены входили в число лидеров. Но, к сожалению, на Играх они тактически проиграли свои схватки - Роберт доминировал всю схватку, но, пропустив ошибку, не смог отыграться. Ирина также абсолютно ведя схватку в "голден скор" (дополнительное время), тоже ошиблась. И хотя ситуация была спорной, судьи решили так", - рассказал Денисов.

На вопрос ТАСС, не повлиял ли на выступление Мшвидобадзе тот факт, что спортсмен шел к Играм долгих три олимпийских цикла, Денисов ответил: "Нет, это не так. Будем надеяться, что дальше будет лучше, все в порядке, все готовы, и каждый понимает, что нужно биться за страну и за себя, поддерживать товарищей по команде. Каждый хочет привести домой медаль".

В воскресенье на татами "Будокана" пройдет олимпийский турнир в весовых категориях 66 кг у мужчин и 52 кг у женщин. Российскую команду в этих весовых категориях представят бронзовый призер чемпионата мира Якуб Шамилов и бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина.