Российская шпажистка Муртазаева вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила американку Келли Хёрли в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу российской спортсменки.

Муртазаева является последней российской представительницей в женском фехтовании на шпагах. В следующем раунде она встретится с победительницей матча между полькой Ренатой Кнапик и представительницей Гонконга Вивиан Кун Мань Вай. Ранее выступление на турнире закончили россиянки Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой в 1/16 финала (11:15), и Юлия Личагина, проигравшая на той же стадии итальянке Маре Наваррия (12:15).

Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионатов России (2019, 2021).

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.