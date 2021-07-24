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НХЛ

Агент: Свечков может уехать в НХЛ через два года сложившимся хоккеистом

Форвард был выбран "Нэшвиллом" в первом раунде драфта под общим 19-м номером

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Федор Свечков может перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" через два года уже сложившимся игроком. Такое мнение высказал ТАСС агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы Свечкова.

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В ночь на субботу 18-летний Свечков выбран командой "Нэшвилл" в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером. Он стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде.

"Ожидаем ли был такой результат драфта? Может быть. Я думал, что Федор может быть выбран ближе к середине драфта. Сейчас у него контракт со СКА, поэтому он может уехать в "Нэшвилл" через два года, я считаю, уже вполне сложившимся хоккеистом, раньше он не поедет в Америку", - сказал Ушаков.

На драфте 2020 года "Нэшвилл" в первом раунде под общим 11-м номером выбрал российского вратаря Ярослава Аскарова. На вопрос о том, есть ли закономерность в том, что "Нэшвилл" второй год подряд выбирает российских игроков в первом раунде драфта, собеседник ТАСС ответил: "Нет, в этом нет закономерности".

Свечков в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) отметился 15 очками (5 голов + 10 передач) в 38 матчах в составе "Лады". Также россиянин принял участие в 15 играх в составе "Ладьи" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и набрал 15 (4+11) очков. В мае 2021 года хоккеист был обменян в СКА. В составе сборной России Свечков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, на котором он набрал 10 очков (4+6) в семи матчах.

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