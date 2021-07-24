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XXXII летние Олимпийские игры

Павлюченкова рассказала, что из-за жары ей было тяжело играть в первом матче на Олимпиаде

Теннисистка призналась, что после матча у нее до сих пор болит голова
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Жара сказалась на игре российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в первом круге олимпийского турнира. Об этом она рассказала журналистам.

Павлюченкова со счетом 6:0, 6:1 обыграла итальянку Сару Эррани.

"От жары мне слишком тяжело было играть. В Бразилии на Играх было жарко, но терпимо, сегодня же еще и нереальная влажность, кажется, 70 процентов. До сих пор болит голова после игры. Врачи советуют побольше холодного душа, лежать, отдыхать, ноги кверху, и терпеть", - сказала она.

Практически все соревнования на Олимпиаде проходят без зрителей. "Их отсутствие напрягает. Здесь совсем ноль [болельщиков]", - отметила она.

Во втором круге Павлюченкова встретится с победительницей матча между немкой Анной-Леной Фридзам (119-й номер мирового рейтинга) и британкой Хизер Уотсон (68).

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